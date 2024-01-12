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20:10, 12 января 2024Среда обитания

В Москве подорожал один тип жилья

Вторичное жилье в Москве за 2023 год подорожало на 11,7 процента
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Недвижимость в Москве на вторичном рынке за 2023 год подорожала на 11,7 процента. О росте цен на этот тип жилья в столице «Ленте.ру» сообщили эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

По информации специалистов, по итогам декабря прошедшего года средняя цена за квадратный метр в готовых квартирах Москвы установилась на уровне в 310,7 тысячи рублей, что на 32,5 тысячи больше по сравнению с январем того же года — тогда он стоил 278,2 тысячи рублей. За период с декабря 2022-го по декабрь 2023-го этот показатель увеличился на 12,2 процента, или на 33,9 тысячи рублей.

На данный момент цена самого дешевого квадратного метра на «вторичке» столицы составляет 83,8 тысячи рублей. Речь идет о четырехкомнатном объекте, расположенном в Троицком административном округе, его общая стоимость — 4,3 миллиона рублей.

Ранее ведущий эксперт «ТСН Недвижимость» Алексей Яцюк предрек жилью в старом фонде в России удешевление в 2024 году.

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      Полина Кислицына
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