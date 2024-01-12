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07:56, 12 января 2024Среда обитания

В России подешевеет один тип жилья

Эксперт Яцюк: жилье в старом фонде подешевеет на 10-15 %
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Агентство «Москва»

В 2024 году жилье в старом фонде может подешеветь на 10-15 процентов. О том, что один тип квартир станет доступнее, сообщает ведущий эксперт «ТСН Недвижимость» Алексей Яцюк, передают «Аргументы и факты».

Яцюк отметил, что уже сейчас подобные объекты дешевеют — с ноября они потеряли в цене до 7-10 процентов. Это связано с низким спросом на вторичное жилье и дорогой ипотекой. По словам эксперта, в первую очередь подешевеют объекты в сталинках, брежневках и хрущевках, однако затем цены снизятся и на новую «вторичку» — за год снижение может составить более пяти процентов.

При этом падение цен в старом фонде будет неравномерным. «Больше других потеряют в стоимости квартиры площадью выше 60 квадратных метров. Также дешеветь будут квартиры в отдаленных районах, где идет активная жилая застройка. В таких локациях хрущевкам, брежневкам и сталинкам придется конкурировать с новостройками, и они такую конкуренцию обычно проигрывают», — пояснил Яцюк.

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Эксперт добавил, что снижение цен произойдет плавно. Согласно прогнозам, в ближайшие месяца на рынке «вторички» начнет расти доля предложений со скидкой. Продавцы будут охотнее идти на торг, однако сразу больших дисконтов ждать не стоит.

При этом цены на однокомнатные объекты либо останутся прежними, либо вырастут — недорогие квартиры могут стать более ценными в условиях малодоступной ипотеки. Подорожание возможно и в случае с лотами в востребованных локациях, где наблюдается дефицит предложения.

Ранее россиянам назвали оптимальный способ накопить на покупку квартиры. Для достижения этой цели кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев посоветовал использовать технику «взнос самому себе».

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      Александра Качан
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