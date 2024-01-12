Назван оптимальный способ накопить на квартиру

Экономист Беляев посоветовал копить на квартиру при помощи техники «взнос себе»

Учитывая современные цены на квартиры, подавляющее большинство людей не в состоянии купить недвижимость без привлечения ипотеки, отметил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал оптимальный способ накопить на квартиру.

Большинство россиян могут приобрести жилье единственным образом — поставив себе цель накопить на первоначальный взнос, сообщил экономист.

Для этого он посоветовал прибегнуть к технике «взнос самому себе». Для начала стоит посмотреть, на какие средства в зависимости от заработка вы способны жить. После чего ежемесячно откладывать определенную часть дохода. Беляев подчеркнул, что минимумом, который можно удерживать без ущерба для качества жизни, считается 10 процентов от заработка.

«Это должно быть первоочередным взносом самому себе. Как вы платите за квартиру, точно также вы должны откладывать ту сумму, которая у вас пойдет на первоначальный взнос. Более того, не просто откладывать пассивно, а попытаться найти такие инструменты, которые приносят вам еще доход. Не надо думать, что сначала это небольшой доход — чем больше будет сумма, тем больше потом будет доход. Это кропотливая работа, и работа не на один год. Когда вы накапливаете таким образом на первоначальный взнос, тогда вы уже прибегаете к ипотеке, если к тому моменту, дай бог, снизится ключевая ставка и процент по ипотеке», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Аналитик также рекомендовал конкретизировать цель, реально взглянув на то, какую квартиру вы можете купить. «Речь, наверное, об элитном жилье не идет, о центре города, наверное, не идет. Может быть, присмотреться к тем стройкам, которые только закладываются», — уточнил он.

Вместе с тем Беляев призвал настроиться на режим рационального ведения домашнего хозяйства, чтобы избежать лишних трат.

Чтобы накопить на квартиру, надо читать книжку «Приключения Чиполлино» итальянского автора Джанни Родари, где разные овощи и фрукты живут в вымышленной стране. Среди них был персонаж кум Тыква, который всю жизнь мечтал построить дом. Там достаточно красочно описывается, как он копил деньги, как он покупал кирпич. Потом в конце концов, когда у этого кума Тыквы уже жизнь заканчивалась, он построил маленький домик, из которого торчали руки и ноги, но он тем не менее был доволен, что это наконец его собственный дом Михаил Беляев экономист

Ранее эксперты рынка недвижимости спрогнозировали пик ставок по рыночной ипотеке в России в январе. Они предположили, что ставки достигнут 15-18 процентов и продержатся на этом уровне месяц-полтора.