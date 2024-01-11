Предсказано будущее ипотеки в России

«Ведомости»: пик ставок по рыночной ипотеке случится в январе

Пик ставок по рыночной ипотеке в России случится в январе — они достигнут 15-18 процентов и продержатся на этом уровне месяц-полтора. Будущее жилищных кредитов предсказали опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Надежда Караваева считает, что локальный пик ставок наблюдается уже сейчас. Специалисты отмечают, что отдельные банки могут поднимать ставки выше 17 процентов. Это сделает ежемесячный платеж по кредиту неподъемным для большинства потенциальных заемщиков.

Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова предполагает, что пик в 18 процентов годовых будет достигнут в последней декаде января и продержится около полутора месяцев. Дальнейшая привлекательность ипотеки будет зависеть от решения Центробанка по ключевой ставке и условий по льготным программам. Эксперты допускают, что снижение ключевой ставки начнется не раньше третьего-четвертого квартала 2024 года.

Ранее экономист Александр Цыганов не исключил дальнейшего повышения ипотечных ставок в России. По словам эксперта, повышение ключевой ставки Центробанка скажется в первую очередь на кредитах без господдержки.