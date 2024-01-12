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14:10, 12 января 2024Мир

В НАТО назвали удары по хуситам в Йемене «оборонительными»

НАТО: удары по хуситам в Йемене нацелены на безопасность в Красном море

Фото: Sgt Lee Goddard / UK MOD / Reuters

Удары по объектам шиитских ополченцев-хуситов в Йемене являются «оборонительными» и нацелены на безопасность в Красном море. Об этом сообщает портал Barron`s со ссылкой на представителя североатлантического альянса Дилана Уайта.

«Эти удары носили оборонительный характер и были направлены на сохранение свободы судоходства на одном из самых важных водных путей мира. Нападениям хуситов необходимо положить конец», — отметил представитель НАТО.

Уайт также добавил, что НАТО призывает Иран «обуздать своих доверенных лиц» под которыми подразумеваются шиитские ополченцы.

Ранее заместитель главы Министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что удар США и Великобритании по хуситам в Йемене является «исключительным актом самообороны».

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      Максим Габриелян
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