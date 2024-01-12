В Нью-Йорке прошла акция протеста против ударов США по Йемену

В Нью-Йорке прошла акция протеста против ударов США по хуситам в Йемене

В Нью-Йорке прошла акция протеста против ударов США и Великобритании по хуситам в Йемене. Кадрами в соцсети X поделилась пользователь @katie smith.

Демонстранты вышли на Таймс-сквер в центральной части Манхэттена. Они призывают прекратить бомбардировки ближневосточной страны. В руках у некоторых из митингующих флаги Палестины и плакаты с призывами прекратить военную операцию Израиля в Газе.

Телеканал РЕН ТВ утверждает, что аналогичная демонстрация состоялась и у Белого дома в Вашингтоне.

США и Великобритания провели скоординированную атаку на Йемен в ночь на 12 января. Обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам. Для ударов использовались боевые самолеты, корабли, а также крылатые ракеты Tomahawk, запускаемые с подводных лодок. Через час после начала обстрела США заявили, что удары по позициям хуситов достигли своих целей, атака завершена.