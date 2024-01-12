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10:25, 12 января 2024Россия

В России мигрантов пригласили работать на пороховой завод

«Царьград»: Тамбовский пороховой завод пригласил на работу мигрантов

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Тамбовский пороховой завод (ТПЗ) пригласил на работу мигрантов. Об этом сообщает «Царьград».

Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал якобы выпущенный предприятием плакат «Трудовой мигрант — твой друг», где говорится, что иностранцы совершают только два процента выявленных в стране преступлений.

В октябре 2023 года Тамбовский пороховой завод проводил акцию «Приведи друга», в рамках которой предприятие обещало платить пять тысяч рублей за каждого пришедшего по рекомендации сотрудника. Сейчас на сайте HH.ru с аккаунта ТПЗ размещено 57 активных вакансий.

В ноябре того же года Тамбовский пороховой завод подвергся атаке украинского беспилотника. Аппарат повредил кровлю цеха смешивания массы, после чего на предприятии начался пожар.

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      Алан Босиков
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