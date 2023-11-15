Пороховой завод в Тамбовской области пытался атаковать беспилотник

Baza: беспилотник пытался атаковать пороховой завод в Тамбовской области

Неизвестный беспилотник пытался атаковать пороховой завод в Тамбовской области. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, беспилотник пытался атаковать объект в Котовске утром в во вторник, 14 ноября. Устройство упало, из-за чего оказалась повреждена часть кровли цеха смешивания массы и начался пожар, который оперативно потушили.

Никто не пострадал. Работы в цеху, который получил незначительные повреждения, не проводились, Обстоятельства случившегося выясняются.

В ноябре на пороховом заводе в Тамбовской области уже происходил пожар. Очевидцы сообщали о взрыве. До этого взрыв на производственном объекте прогремел летом.