В России включили новую услугу в гарантии медпомощи

«Ведомости»: в базовую программу ОМС в России включили консультацию психолога

В России базовая программа обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2024 году будет включать консультации медицинских психологов. О новой услуге говорится в утвержденной правительством программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024-2026 годы, обратили внимание «Ведомости».

На консультацию к психологу смогут прийти по направлению лечащего врача те, кто стоит на диспансерном учете, а также ветераны боевых действий и женщины во время беременности и в послеродовой период.

Согласно приказу Минздрава, диспансерное наблюдение за пациентами устанавливается при диагностировании у пациента хронических вирусных гепатитов В и С, сердечной недостаточности, ВИЧ, новообразований, хронической обструктивной болезни, болезни Крона, алкогольного цирроза печени и других заболеваний.

Практику оказания психологических консультаций еще в 2022 году начали в Москве — там сопровождали пациентов с онкозаболеваниями и их родственников.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович заявила, что в России недостаточно психологов для оказания помощи всем перечисленным категориям граждан. В свою очередь, клинический психолог Илья Гавин добавил, что специалист может принять не более семи пациентов за один рабочий день. Помимо этого, по его мнению, есть все основания полагать, что помощь будет недостаточно квалифицированный, потому что один человек не может охватить весь существующий спектр расстройств.

С лета 2023 в России психологи начали принимать участников СВО в поликлиниках. Помимо этого, Минобороны начало разрабатывать программу психологической помощи участникам СВО — специалисты изучают, как психологические реабилитационные программы реализовывали в других странах — в частности, во время операций США во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.