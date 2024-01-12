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10:32, 12 января 2024Силовые структуры

В российском городе учитель физкультуры домогался пятиклассника и был задержан

В Томске полиция задержала физкультурника за домогательства к пятикласснику

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Томске полиция задержала 56-летнего учителя физкультуры по подозрению в домогательствах к пятикласснику. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. В 1998 году он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По данным канала, родители ребенка заявили, что с начала ноября по конец декабря педагог гимназии трогал их сына за интимные места. Мальчик сам рассказал об этом маме. Сначала он стеснялся говорить о происходящем, но потом не выдержал и сообщил семье.

Ранее в Петербурге правоохранители задержали 49-летнего заслуженного тренера России за изнасилование 13-летней ученицы.

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