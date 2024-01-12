В США исключили передачу истребителей F-35 Украине

NI: США никогда не поставят Украине истребители F-35

США никогда не поставят Украине истребители пятого поколения F-35, поскольку их непременно собьют и изучат. Такую точку зрения высказал обозреватель National Interest (NI) Харрисон Касс.

«Сбитый F-35 даст России возможность изучить технологии истребителя. (...) Любая техническая информация об F-35 станет победой для России», — считает он. Кроме того, стоимость этих истребителей слишком высока, поэтому американские налогоплательщики выступят против отправки их на Украину, добавил журналист.

По его словам, один такой самолет стоит в два раза дороже F-16 четвертого поколения. Программа по производству нового истребителя обошлась Минобороны в 1,7 триллиона долларов, она стала самой дорогой оружейной программой за всю историю, указал Касс.

Ранее США объявили о прекращении поставок оружия и военной техники Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объяснил, что у Вашингтона закончились бюджетные средства на такие программы.