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09:38, 12 января 2024Мир

В США разбился военный вертолет

Вертолет ВМС США MH-60R разбился недалеко от Сан-Диего, все члены экипажа выжили

Фото: AP

Вертолет Военно-морских сил (ВМС) США MH-60R из 41-й эскадрильи Helicopter Maritime Strike разбился в Калифорнии недалеко от Сан-Диего во время тренировочного полета. Об этом заявила представитель командующего авиабазы ​​ВМС Северный остров в Коронадо Бет Тич, сообщает NBC News.

По ее словам, вертолет упал в заливе Сан-Диего «во время обычных тренировок» около 18:40 (5:40 по московскому времени). На борту находились шесть членов экипажа, они выжили и находившаяся на месте происшествия спасательная лодка доставила всех на берег.

«В настоящее время весь персонал проходит медицинское обследование. Начато расследование для установления причин катастрофы», — сказала Тич.

Ранее на авиабазе Элсуорт в Южной Дакоте при попытке посадки разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer. В момент катастрофы он выполнял учебную миссию. На борту находились четыре члена экипажа, все благополучно катапультировались.

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      Семен Александров
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