В США при посадке разбился стратегический бомбардировщик

ВВС США: при попытке посадки разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer

На авиабазе Элсуорт в Южной Дакоте при попытке посадки разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer. Об этом заявили в Военно-воздушных силах (ВВС) США, сообщает Assotiated Press (AP).

«Самолет разбился примерно в 17:50 при попытке приземлиться на установку. В момент катастрофы он выполнял учебную миссию. На борту находились четыре члена экипажа. Все четверо благополучно катапультировались», — сообщили в американских ВВС.

По данным метеорологического оборудования, фиксирующего условия на аэродроме, во время крушения видимость была плохой, температура — минусовая, отмечалась низкая облачность.

Ранее в Южной Корее во время тренировок в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто потерпел крушение американский истребитель F-16. При этом военные источники агентства Yonhap со стороны США и Кореи подчеркнули, что пилот истребителя успел катапультироваться.