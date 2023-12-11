Yonhap: в Южной Корее разбился американский истребитель F-16

В Южной Корее потерпел крушение американский истребитель F-16. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на источники.

Уточняется, что утром в понедельник, 11 декабря, воздушное судно Соединенных Штатов в Южной Корее разбилось во время тренировок в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто.

При этом военные источники агентства со стороны США и Кореи подчеркнули, что пилот истребителя успел катапультироваться. База ВВС в Кунсане используется совместно южнокорейскими ВВС и Военно-воздушными силами США в республике.

В мае текущего года телеканал CNN сообщил, что американский истребитель F-16 разбился во время тренировочного полета недалеко от военной базы США в Южной Корее. Американский самолет рухнул в сельской местности вблизи авиабазы Осан.

Ранее издание The National Interest написало, что американский истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon модификации Block 70\72 получил радар, который наделяет его характеристиками самолетов пятого поколения. Как подчеркивалось, усовершенствованные F-16 Block 70 и Block 72 получили одинаковый набор оборудования и отличаются только двигателем.