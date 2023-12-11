Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:33, 11 декабря 2023Мир

В Южной Корее потерпел крушение американский истребитель F-16

Yonhap: в Южной Корее разбился американский истребитель F-16

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Южной Корее потерпел крушение американский истребитель F-16. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на источники.

Уточняется, что утром в понедельник, 11 декабря, воздушное судно Соединенных Штатов в Южной Корее разбилось во время тренировок в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто.

При этом военные источники агентства со стороны США и Кореи подчеркнули, что пилот истребителя успел катапультироваться. База ВВС в Кунсане используется совместно южнокорейскими ВВС и Военно-воздушными силами США в республике.

В мае текущего года телеканал CNN сообщил, что американский истребитель F-16 разбился во время тренировочного полета недалеко от военной базы США в Южной Корее. Американский самолет рухнул в сельской местности вблизи авиабазы Осан.

Ранее издание The National Interest написало, что американский истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon модификации Block 70\72 получил радар, который наделяет его характеристиками самолетов пятого поколения. Как подчеркивалось, усовершенствованные F-16 Block 70 и Block 72 получили одинаковый набор оборудования и отличаются только двигателем.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд. Как они работают?

      В Южной Корее потерпел крушение американский истребитель F-16

      Россиянка узнала у знакомого американца о трех раздражающих его вещах в США

      Двух россиян осудили за незаконное хранение трех тонн икры

      Российские военные пресекли три попытки ротации ВСУ на южнодонецком направлении

      Полковник СБУ заявил о превосходстве российского оружия над украинским

      Эксперты рассказали о женской эякуляции и способах ее достижения

      Великобритания создаст службу надзора за соблюдением санкций против РФ

      Стало известно о призывах США к Израилю завершить операцию в Газе

      Почти половина жителей США возмутились чрезмерными тратами на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости