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09:21, 6 мая 2023Мир

Американский истребитель разбился во время тренировочного полета

Американский истребитель F-16 разбился во время тренировочного полета в Южной Корее

Фото: Ann Wang / Reuters

Американский истребитель F-16 разбился во время тренировочного полета недалеко от военной базы США в Южной Корее. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на южнокорейское командование ВВС США.

По данным канала, авария с истребителем произошла в субботу, 6 мая. Американский самолет рухнул в сельской местности вблизи авиабазы Осан. По предварительным данным, пилот смог остаться в живых, сейчас он в больнице. О жертвах среди гражданского населения не сообщается. При этом указано, что уже начато расследование.

Ранее стало известно, что в США произошло падение одномоторного самолета недалеко от аэропорта Биг-Бир-Сити, штат Калифорния. По меньшей мере три человека погибли.

В конце апреля также американский легкий самолет Cessna U206G разбился после взлета в Боливии. Утверждалось, что это произошло в районе аэропорта, расположенного в городе Санта-Ана. Момент падения частного пассажирского лайнера попал на видео.

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Варвара Кошечкина
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