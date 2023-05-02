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04:38, 2 мая 2023Мир

В США произошло крушение самолета

ABC7: в США произошло крушение одномоторного самолета, три человека погибли

Фото: Handout / Reuters

В США произошло крушение одномоторного самолета недалеко от аэропорта Биг-Бир-Сити (штат Калифорния). По меньшей мере три человека погибли. Об этом сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на местные власти.

По информации телеканала, самолет разбился в понедельник, 1 мая, около 14:00 по местному времени (00:00 по московскому времени). Подробности инцидента не установлены.

Ранее американский легкий самолет Cessna U206G потерпел крушение после взлета в Боливии. Несчастный случай произошел в среду, 26 апреля, в районе аэропорта Якума, расположенного в городе Санта-Ана.

В апреле пилот с беременной женой погибли в результате крушения самолета в штате Квинсленд, расположенном на северо-востоке Австралии.

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Юлия Мискевич
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