В США произошло крушение самолета

ABC7: в США произошло крушение одномоторного самолета, три человека погибли

В США произошло крушение одномоторного самолета недалеко от аэропорта Биг-Бир-Сити (штат Калифорния). По меньшей мере три человека погибли. Об этом сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на местные власти.

По информации телеканала, самолет разбился в понедельник, 1 мая, около 14:00 по местному времени (00:00 по московскому времени). Подробности инцидента не установлены.

Ранее американский легкий самолет Cessna U206G потерпел крушение после взлета в Боливии. Несчастный случай произошел в среду, 26 апреля, в районе аэропорта Якума, расположенного в городе Санта-Ана.

В апреле пилот с беременной женой погибли в результате крушения самолета в штате Квинсленд, расположенном на северо-востоке Австралии.