Пилот с беременной женой погибли в результате крушения самолета в Австралии
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в штате Квинсленд, расположенном на северо-востоке Австралии. Об этом пишет The Guardian.
Отмечается, что в момент падения воздушного судна на борту находились пилот Райли Керт и его беременная жена Мэри Керт. Супруги должны были приземлиться в аэропорту Лейксайд (Брисбен) примерно в 18:30 в воскресенье, 2 апреля, но лайнер перестал выходить на связь за час до предполагаемой посадки.
По данным издания, поисково-спасательная операция началась немедленно и длилась всю ночь, однако обломки самолета были найдены только в понедельник утром, 3 апреля. В настоящее время полиция проводит расследование произошедшего.
Ранее в апреле пилот-ученик, выживший при крушении самолета в Австралии, снял последствия авиакатастрофы на видео. 27-летний мужчина вместе с инструктором совершал второй учебный вылет на юго-западе от Сиднея. Во время полета у лайнера отказал двигатель — воздушное судно начало стремительно терять высоту и врезалось в дерево.