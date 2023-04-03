Пилот с беременной женой погибли в результате крушения самолета в Австралии

The Guardian: пилот с беременной женой погибли в результате падения самолета в Квинсленде

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в штате Квинсленд, расположенном на северо-востоке Австралии. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что в момент падения воздушного судна на борту находились пилот Райли Керт и его беременная жена Мэри Керт. Супруги должны были приземлиться в аэропорту Лейксайд (Брисбен) примерно в 18:30 в воскресенье, 2 апреля, но лайнер перестал выходить на связь за час до предполагаемой посадки.

По данным издания, поисково-спасательная операция началась немедленно и длилась всю ночь, однако обломки самолета были найдены только в понедельник утром, 3 апреля. В настоящее время полиция проводит расследование произошедшего.

Ранее в апреле пилот-ученик, выживший при крушении самолета в Австралии, снял последствия авиакатастрофы на видео. 27-летний мужчина вместе с инструктором совершал второй учебный вылет на юго-западе от Сиднея. Во время полета у лайнера отказал двигатель — воздушное судно начало стремительно терять высоту и врезалось в дерево.

