Крушение частного самолета с пассажирами попало на видео

Fsmex.com: пять человек погибли при падении частного самолета в Боливии

Американский легкий самолет Cessna U206G потерпел крушение после взлета в Боливии. Момент падения частного пассажирского лайнера попал на видео, его публикует портал Fsmex.com.

Несчастный случай произошел в среду, 26 апреля, в районе аэропорта Якума, расположенного в городе Санта-Ана. На кадрах видно, как самолет теряет оба крыла и падает на землю.

«Все пятеро человек, находившихся на борту воздушного судна, скончались», — говорится в сообщении. Погибли четыре пассажира и пилот.

Ранее в апреле пилот с беременной женой погибли в результате крушения самолета в штате Квинсленд, расположенном на северо-востоке Австралии. Супруги должны были приземлиться в аэропорту Лейксайд (Брисбен), однако лайнер перестал выходить на связь за час до предполагаемой посадки.