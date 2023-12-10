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07:28, 10 декабря 2023Наука и техника

В США рассказали о самой совершенной модификации F-16

NI: радар Block 70 наделил F-16 характеристиками самолета пятого поколения

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Американский истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon модификации Block 70\72 получил радар, который наделяет его характеристиками самолетов пятого поколения. О возможностях самой совершенной версии F-16 рассказали в публикации The National Interest (NI).

Отмечается, что усовершенствованные F-16 Block 70 и Block 72 получили одинаковый набор оборудования и отличаются только двигателем. Первая версия оснащена силовым агрегатом General Electric F110, а в конструкцию Block 72 интегрировали Pratt & Whitney F100.

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Самолеты Block 70\72 отличаются от прошлых версий F-16 модернизированной кабиной пилота с основным дисплеем высокого разрешения, расширенным набором вооружения и наличием конформных топливных баков. Также самолеты оснащены радиолокационной станцией AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

«Усовершенствованный радар предоставляет вариантам Block 70/72 возможности радара пятого поколения. Фактически, его программное обеспечение имеет общие черты с АФАР-радарами истребителей F-22 Raptor и F-35 Lightening II», — пишет издание.

В апреле издание Defense News писало, что в эмуляторе Военно-воздушных сил США испытали модернизированную систему радиоэлектронной борьбы AN / ALQ-257 Integrated Viper Electronic Warfare Suite, разработанную для истребителя F-16.

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      Даниил Иринин
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