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22:07, 12 января 2024Мир

В США сообщили о смерти американца в украинской тюрьме

Журналист Карлсон заявил о смерти американского блогера Лиры в украинской тюрьме

Фото: Dave Sherrill / Unsplash

Журналист Такер Карлсон заявил о смерти американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Американец скончался в возрасте 55 лет. По словам журналиста, Лира был осужден «за преступление, связанное с критикой правительств [президента Украины Владимира] Зеленского и [президента США Джо] Байдена».

«Гонсало Лира был гражданином США, но администрация Байдена явно была за то, чтобы его содержали в тюрьме и пытали», — отметил Карлсон.

Журналист также сообщил, что говорил с отцом блогера несколько недель назад. По его словам, во время разговора тот заявил, что его сына, возможно, убьют.

В декабре американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обратился к Зеленскому с требованием объяснить арест гражданина США Гонсало Лиры. Бизнесмен отреагировал на информацию о том, что Лира с июля находится в заключении в Киеве за критику украинского лидера.

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      Марина Совина
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