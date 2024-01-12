В Верховной Раде опровергли мобилизацию инвалидов

Депутат Рады Вениславский: в новой версии закона не будет мобилизации инвалидов

Новая редакция украинского законопроекта о мобилизации не будет нарушать права человека и содержать норм, позволяющих призывать инвалидов. Об этом заявил народный депутат Украины и член комитета по вопросам национальной безопасности Верховной Рады Федор Вениславский, передает РИА Новости со ссылкой на Poltico.

«Мы уже сейчас можем сказать, что в законопроект будут внесены изменения. В нем не будет мобилизации инвалидов, не будет возможности для местных властей действовать по своему усмотрению в вопросах мобилизации, а также не будет существенных ограничений прав человека», — отметил украинский парламентарий.

11 января кабинет министров Украины отозвал на доработку законопроект о мобилизации. В тот же день глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ведомстве подготовили новую редакцию документа с учетом замечаний, высказанных с конца декабря.

