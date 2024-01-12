Военный рассказал о трудностях эксплуатации западной техники ВСУ

Военный Дандыкин: западная техника отличается в вопросах обслуживания

Западная техника, переданная Вооруженным силам Украины (ВСУ) сильно отличается друг от друга в вопросах обслуживания и управления, что делает ее эксплуатацию достаточно трудной для украинских военнослужащих. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«К западному оружию нужно относиться серьезно. Например, были проблемы с HIMARS, но сейчас к ним более или менее приспособились. С артиллерией получилось так, что дальность огня у них намного больше, чем у нас, но эту проблему мы сейчас преодолеваем. Где-то испытывают новые образцы на полях сражений, но это достаточно редко. Много проблем для нас создавали надводные дроны», — рассказал военный.

Несмотря на все перечисленное, у западной техники, как считает Дандыкин, есть и ряд недостатков. В первую очередь, это неприспособленность к боевым действиям в наших условиях, даже если брать южное, а не северное направление.

«У техники Запада другие характеристики, другие масла и все остальное. Обслуживать ее так и не приспособились, — объяснил Дандыкин. — Другая проблема — это разносортица. Что бы ни говорилось о НАТОвских стандартах, но французские отличаются от итальянских, итальянские от американских и так далее. Когда есть такая разносортица, эксплуатация становится очень трудной, тем более, что профессионалов становится все меньше. А вся западная техника, между тем, требует квалифицированного обслуживания. В итоге многое даже не доходит до передовой, а ломается по дороге».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Завитневич назвал главными причинами падения объемов военной помощи Украине неготовность оборонного промышленного комплекса (ОПК) стран НАТО и низкие запасы боеприпасов.