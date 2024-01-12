Дерипаска призвал занимать в юанях ради процветания России

Дерипаска призвал объяснить Китаю выгоду и надежность госдолга России в юанях

Российский миллиардер Олег Дерипаска одобрил стремление Минфина России к выпуску облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях. В сообщении в своем Telegram-канале он назвал правильной саму стратегию, хотя и признал, что реализовать ее будет непросто.

По словам бизнесмена, необходимо как-то объяснить китайским партнерам, что разрешение использовать юани для размещения российского госдолга даст не только выгоду, но и надежность. А если стороны договорятся по этому вопросу, то российские компании получат путь к тому, чтобы занимать дешевле. Дерипаска подчеркнул, что дорогие кредиты на сегодняшний день остаются главным тормозом на пути процветания и экономического роста России.

О работе над размещением ОФЗ в юанях накануне рассказал глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Денис Мамонов. Он признал, что пока поддержку инициативы Пекином получить не удается.

В то же время чиновник указал, что юаневый рынок для России стал самым ликвидным и перспективным сегментом внешнего рынка, а размещение госдолга позволило бы продвинуться в деле развития финансовой инфраструктуры.

Впервые Россия задумалась о размещении ОФЗ в юанях в 2015 году, на тот момент речь шла об объеме миллиард долларов только для китайских инвесторов. С тех пор каких-либо подвижек в этом направлении не было.

В своих представлениях о слишком дорогих кредитах как главном тормозе на пути к развитию Дерипаска оппонирует большому количеству и экспертов и, в частности, главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. По ее мнению, основной проблемой российской экономики остается дефицит кадров, который не снять дешевыми деньгами.