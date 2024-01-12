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07:01, 12 января 2024Ценности

Жене Канье Уэста посоветовали ходить топлес

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Британский психолог и писательница Кэролайн Мэйр посоветовала жене американского рэпера Канье Уэста, дизайнеру Бьянке Цензори ходить топлес. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Специалистка проанализировала последний выход в свет 29-летней знаменитости. Тогда она привлекла внимание общественности нарядом, который состоял из бежевой юбки и крошечного бюстгальтера от бикини. По мнению Мэйр, данный образ показывает слишком много обнаженного тела Цензори. «Пойти на мероприятие топлесс было бы круче. Верх бикини не поддерживает грудь Бьянки, а скорее деформирует ее. Это выглядит некрасиво», — прокомментировала эксперт.

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Кроме того, собеседница издания предположила, что люди, которые находились рядом с ней, чувствовали себя неловко не только за нее, но и за себя. «Трудно понять, почему она хотела надеть этот верх. Если только она не сделала это просто для того, чтобы доставить удовольствие своему мужу», — отметила она.

Вдобавок Мэйр привела исследования, результаты которых показали, что мужчин больше привлекают купальники, напоминающие нижнее белье. «Бьянке необязательно выставлять все напоказ. Она была бы более привлекательной, возбуждающей и вдохновляющей, если бы была одета во что-нибудь более закрытое», — заключила она.

В декабре эксперт по языку тела Джуди Джеймс раскрыла тайный смысл обнаженных фото знаменитостей. Специалистка объяснила, что демонстрация голого тела для многих людей — это не только привлечение внимания окружающих к своей персоне, но и способ показать глобальные изменения в жизни.

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      Карина Черных
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