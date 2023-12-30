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16:26, 30 декабря 2023Ценности

Раскрыт тайный смысл обнаженных фото знаменитостей

Фото: @lottiemossxo

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс раскрыла тайный смысл обнаженных фото знаменитостей. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

По мнению специалистки, демонстрация голого тела для многих людей — это не только привлечение внимания окружающих к своей персоне, но и способ показать глобальные изменения в жизни. «Нагота как явление может быть символичной и психологически глубокой», — отметила Джеймс.

Собеседница издания проанализировала откровенные снимки некоторых знаменитостей, которые они опубликовали в своих официальных аккаунтах в соцсетях в этом году. В первую очередь она обратила внимание на фото американской певицы Кеши. На нем она запечатлена позирующей у озера полностью обнаженной. Джеймс объяснила, что таким образом артистка отпраздновала завершение сотрудничества со своим продюсером. «Она обнажает перед камерой свою мускулистую спину с расправленными плечами, чтобы заявить о том, что она уходит с достоинством», — рассказала она.

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Кроме того, эксперт оценила снимок поп-исполнительницы Бритни Спирс, который она выкладывала за год несколько раз. Речь идет о фото, где артистка, повернувшись к камере боком, сжимает руками голую грудь. «Эта поза предполагает внутреннюю детскую уязвимость», — пояснила Джеймс.

Также специалистка детально рассмотрела последний обнаженный кадр модели Эмили Ратаковски, который она сделала в постели. «Поза изящная, но в ней отсутствует какой-либо откровенно сексуальный язык тела. Здесь она выглядит для зрителя недосягаемой и красивой на уровне Vogue», — заключила она.

Ранее Джуди Джеймс раскрыла тайный смысл откровенных нарядов знаменитостей. Специалистка рассказала, что в последнее время многие звезды, среди которых бизнесвумен Кайли Дженнер, актриса Хелен Флэнаган и модель Эбби Клэнси, публикуют в своих соцсетях снимки в нижнем белье и чулках. По ее словам, таким образом они пытаются подчеркнуть свою сексуальную привлекательность.

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      Мария Винар
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