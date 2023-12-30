Раскрыт тайный смысл обнаженных фото знаменитостей

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс раскрыла тайный смысл обнаженных фото знаменитостей. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

По мнению специалистки, демонстрация голого тела для многих людей — это не только привлечение внимания окружающих к своей персоне, но и способ показать глобальные изменения в жизни. «Нагота как явление может быть символичной и психологически глубокой», — отметила Джеймс.

Собеседница издания проанализировала откровенные снимки некоторых знаменитостей, которые они опубликовали в своих официальных аккаунтах в соцсетях в этом году. В первую очередь она обратила внимание на фото американской певицы Кеши. На нем она запечатлена позирующей у озера полностью обнаженной. Джеймс объяснила, что таким образом артистка отпраздновала завершение сотрудничества со своим продюсером. «Она обнажает перед камерой свою мускулистую спину с расправленными плечами, чтобы заявить о том, что она уходит с достоинством», — рассказала она.

Кроме того, эксперт оценила снимок поп-исполнительницы Бритни Спирс, который она выкладывала за год несколько раз. Речь идет о фото, где артистка, повернувшись к камере боком, сжимает руками голую грудь. «Эта поза предполагает внутреннюю детскую уязвимость», — пояснила Джеймс.

Также специалистка детально рассмотрела последний обнаженный кадр модели Эмили Ратаковски, который она сделала в постели. «Поза изящная, но в ней отсутствует какой-либо откровенно сексуальный язык тела. Здесь она выглядит для зрителя недосягаемой и красивой на уровне Vogue», — заключила она.

Ранее Джуди Джеймс раскрыла тайный смысл откровенных нарядов знаменитостей. Специалистка рассказала, что в последнее время многие звезды, среди которых бизнесвумен Кайли Дженнер, актриса Хелен Флэнаган и модель Эбби Клэнси, публикуют в своих соцсетях снимки в нижнем белье и чулках. По ее словам, таким образом они пытаются подчеркнуть свою сексуальную привлекательность.