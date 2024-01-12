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07:01, 12 января 2024Забота о себе

Жене ревнующего к вибратору мужа дали совет

Фото: Morderska / Wikimedia

Бывшая порнозвезда Джессика Стоя (настоящая фамилия Стоядинович) дала совет женщине, муж которой не только не хочет экспериментировать с ней в постели, но и отпускает обидные шутки о ее секс-игрушках. Ее колонку опубликовало издание Slate.

По словам обратившейся к Стое женщины, ее муж предпочитает минет в позе 69, которая заставляет ее чувствовать себя неловко, и секс в миссионерской позиции, причем не всегда интересуется тем, достигла ли жена оргазма. «Мы пробовали вещи, которые, как он говорил, ему нравятся, анальный секс, грубый, но мне всегда надо инициировать их первой и направлять его, а мне это не нравится. Он не хочет прелюдии, игры, медленного возбуждения. Он хочет просто заниматься сексом или лежать и наслаждаться минетом», — пожаловалась она.

Кроме того, добавила женщина, муж переживает, что она заменяет вибратором секс с ним, и испытывает отвращение к ее секс-игрушкам. «Он высмеивает наши сексуальные игры за пределами спальни, пассивно-агрессивно шутит о них, и мне стыдно за свои пристрастия. Когда я пытаюсь поговорить об этом, мы ссоримся», — посетовала она, спросив совета, как поступить с ревнующим к вибратору и нечутким мужем, в браке с которым она провела десять лет.

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По мнению Стоядинович, муж поступает с автором письма несправедливо. «Кажется, вы пытались достучаться до мужа и донести до него свои чувства, но он не воспринимает вас всерьез. Нужны более решительные меры, например, семейный психотерапевт. Признайтесь, что хотите остаться с ним, но если раздумываете над разрывом, укажите на то, что его издевки так вас ранят, что вы можете и уйти. Обратите его внимание на то, что нужно изменить, чтобы вы остались», — объяснила колумнистка.

Ранее Стоядинович дала совет молодой женщине, которая обнаружила у нового бойфренда необычный фетиш и испугалась за свое здоровье. Поводом для беспокойства стало желание партнера практиковать игры с мочеиспусканием.

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      Александра Лисица
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