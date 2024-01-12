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13:03, 12 января 2024Россия

Жители населенных пунктов России пожаловались на многолетнее отсутствие врачей

В Томской и Астраханской областях заявили о многолетнем отсутствии врачей

Фото: Unsplash

Жители ряда поселков Томской и Астраханской областей заявили, что в их населенных пунктах уже много лет нет врачей. Слова живущих без медицинской помощи россиян приводит РЕН ТВ.

Как сообщила изданию жительница села Борики в Томской области Екатерина Родионова, в селе с населением в почти 439 человек последний раз видели врача два года назад. А россиянка Александра Чевычалова из населенного пункта Ресчаное под Астраханью пожаловалась, что местный фельдшерский пункт не работает уже восемь лет.

«Все решают и решают вопрос. Когда он должен решиться? Зато у нас проведенный этот… интернет», — заявила она.

В комментарии порталу представители Общероссийского народного фронта заявили, что, по их данным, каждый пятый фельдшерский пункт в ряде российских регионов оказался закрыт.

Жители ряда населенных пунктов России ранее жаловались президенту Владимиру Путину на медицину в стране — граждан в первую очередь интересовала проблема нехватки врачей и учителей.

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      Марк Леонов
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