У Романа Абрамовича нашли новые инвестиции в европейские стартапы

Forbes обнаружил новые инвестиции Романа Абрамовича в европейский бизнес

Средства российского миллиардера Романа Абрамовича были вложены во многие крупнейшие стартапы Европы, о чем ранее не было известно. В период с 2015 года до февраля 2022 года, когда начались боевые действия на территории Украины, лондонский инвестиционный фонд Target Global перевел в эти активы от имени предпринимателя как минимум 63 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на файлы из утечки кипрской компании Meritservus пишет Forbes.

В частности, его деньги есть в финтех-гиганте Revolut, платформе для продажи автомобилей Cazoo, европейском шеринге самокатов Circ, стартапе для доставки еды Delivery Hero и немецком гиганте по продаже бывших в употреблении автомобилей Auto1, который стал одной и главных историй успехов для немецких стартапов в последние годы.

В Target Global подчеркивают, что на долю Абрамовича приходится всего два процента от средств, находящихся под управлением фонда, а все инвестиции проводились до момента введения санкций в отношении бизнесмена в марте 2022 года. Сам фонд был основан сыном бизнесмена Александра Фролова, также попавшим под санкции.

Ранее стало известно, что структуры Абрамовича вложили несколько сотен миллионов долларов в крупнейшего производителя медицинской марихуаны в США — компанию Curaleaf Holdings. Деньги поступали в период с 2015 по 2017 годы, когда компания только набирала обороты. При этом ее руководство уверяет, что полностью рассчиталось с российским миллиардером.