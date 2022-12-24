Крупнейший производитель марихуаны сообщил об инвестициях от Абрамовича

Bloomberg: Абрамович инвестировал сотни миллионов в производителя марихуаны Curaleaf

Крупнейший производитель медицинской марихуаны, американский Curaleaf Holdings получил сотни миллионов долларов в качестве инвестиций от российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщил глава компании Борис Йордан, пишет Bloomberg.

Он уточнил, что деньги поступали в период с 2015 по 2017 годы, когда компания только набирала обороты. «Абрамович одолжил деньги для инвестиций. Все эти средства давно возвращены, в конце 2020 или конце 2021 года. Насколько нам известно, сегодня у Абрамовича нет акций Curaleaf», — указал Йордан.

По признанию бизнесмена, Абрамович являлся одним из самых востребованных инвесторов в мире. «Присутствие его в качестве инвестора было воспринято как очень большой плюс», — сказал он.

Владелец «Ренессанс страхования» Борис Йордан стал миллиардером в 2019 году, построив крупнейшего в США производителя медицинской марихуаны Curaleaf. Как сообщает Forbes, его состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов. В конце 2018 года компания вышла на канадскую биржу (IPO проводилось в Канаде, поскольку на федеральном уровне в США марихуана не легализована — прим. «Ленты.ру»). Ей удалось привлечь 400 миллионов долларов и достичь капитализации в четыре миллиарда, таким образом компания стала самым крупным игроком на рынке.

Борис Йордан — владелец «Ренессанс страхования», бывший глава телеканала НТВ и холдинга «Газпром Медиа». В Curaleaf Йордан вложился в 2017-м, объем его инвестиций составил 100 миллионов долларов.