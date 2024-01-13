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23:25, 13 января 2024Мир

Премьер Словакии обсудил c делегацией Конгресса США ситуацию на Украине

Премьер Словакии Фицо обсудил c делегацией Конгресса США ситуацию на Украине
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудил с делегацией Конгресса США ситуацию на Украине в рамках визита конгрессменов в республику. Об этом сообщает Информационное агентство Словацкой Республики (ТАСР).

По мнению Фицо, сторонам конфликта на Украине необходимо как можно скорее найти мирное решение за столом переговоров. После этого у страны появится возможность стабильного развития для дальнейшего вступления в Евросоюз, добавил он.

Словацкий премьер также заверил американских конгрессменов в том, что Братислава является надежным членом НАТО и ЕС.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что пакетные удары Вооруженных сил (ВС) России привели к уничтожению аэродромов и предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) на Украине.

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      Марина Совина
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