В Киеве рассказали о подорванной экономике Украины

Экс-советник Кучмы Соскин: ВС РФ ракетными ударами уничтожила аэродромы Украины

Ракетные удары Вооруженных сил (ВС) России привели к уничтожению аэродромов и предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) на Украине. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

По его словам, российская сторона бьет «сейчас очень штучно, точно». «Они выбивают взлетно-посадочные полосы, они уничтожают предприятия ВПК, наносят удары по подстанциям. То есть идет уничтожение инфраструктуры», — отметил специалист.

По мнению эксперта, на этом фоне заявления Киева о «грандиозном росте» экономики выглядят нелепо. Он уточнил, что экономика Украины не может расти, так как «миллионы людей выехали, подорваны десятки тысяч предприятий».

Ранее в Киеве рассказали, что по итогам 2023 года рост украинской экономики окажется выше октябрьского прогноза Национального банка Украины в 4,9 процента.