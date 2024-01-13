Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:01, 13 января 2024Силовые структуры

Бывшего командира батальона ГИБДД задержали из-за многомиллионной взятки

ФСБ задержала бывшего командира батальона ГИБДД за посредничество при взятке

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

ФСБ задержала бывшего командира Донского батальона №2 ГИБДД Ростовской области Александра Своеволина из-за многомиллионной взятки. Об этом стало известно изданию «Блокнот».

Своеволина задержали в Ростове. Утверждается, что ранее он получил взятку в размере 10 миллионов рублей, которую собирался передать сотрудникам правоохранительных органов. Таким образом предполагалось освободить от уголовной ответственности женщину, которую подозревают в мошенничестве.

По данным издания, в отношении экс-командира батальона ГИБДД возбудили уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. По решению суда его арестовали.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на два месяца обвиняемого в получении взятки вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева. По версии следствия, в 2020 году Шеломенцев через посредника получил 2 миллиона рублей от предпринимателя, оказывающего услуги пассажирских перевозок.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Запорожье обвинили Украину в подготовке антироссийских провокаций. Каковы вероятные сценарии?

      В Ленинградской области встретили семейство яков

      Найденные в Перу похожие на пришельцев фигуры оказались куклами

      Турция пообещала нейтрализовать всех террористов в Ираке и Сирии

      Глава украинской разведки резко сменил позицию по России

      Бывшая россиянка стала второй на чемпионате Европы по фигурному катанию

      Участок российской дороги перекрыли из-за фрагментов неизвестного устройства

      Участник «Голоса» рассказал о предложении стать партнером фигуристки Медведевой

      В МИД ответили на вопрос о позиции России по выборам в Тайване

      Бывшего командира батальона ГИБДД задержали из-за многомиллионной взятки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости