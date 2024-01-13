Бывшего командира батальона ГИБДД задержали из-за многомиллионной взятки

ФСБ задержала бывшего командира батальона ГИБДД за посредничество при взятке

ФСБ задержала бывшего командира Донского батальона №2 ГИБДД Ростовской области Александра Своеволина из-за многомиллионной взятки. Об этом стало известно изданию «Блокнот».

Своеволина задержали в Ростове. Утверждается, что ранее он получил взятку в размере 10 миллионов рублей, которую собирался передать сотрудникам правоохранительных органов. Таким образом предполагалось освободить от уголовной ответственности женщину, которую подозревают в мошенничестве.

По данным издания, в отношении экс-командира батальона ГИБДД возбудили уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. По решению суда его арестовали.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на два месяца обвиняемого в получении взятки вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева. По версии следствия, в 2020 году Шеломенцев через посредника получил 2 миллиона рублей от предпринимателя, оказывающего услуги пассажирских перевозок.