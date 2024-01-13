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20:53, 13 января 2024Бывший СССР

Гигант рынка запретил упоминать ВСУ в рекламе на Украине

Компания PepsiCo запретила украинским маркетологам упоминать ВСУ в рекламе

Фото: Unsplash

Компания PepsiCo запретила маркетологам из своего украинского подразделения упоминать в рекламе Вооруженные силы Украины (ВСУ) и идущие боевые действия. Об этом сообщила организация B4Ukraine, отслеживающая западные компании, продолжившие работу в России после начала специальной военной операции.

«Никаких упоминаний о боевых действиях, агрессии, военнослужащих, Вооруженных силах Украины. Никакой поддержки Украины и армии. Никаких негативных коннотаций, создающих ощущение небезопасности», — говорится в приведенном отрывке текста, который якобы взят во внутренней рассылке PepsiCo.

Представители организации B4Ukraine отметили, что гигант рынка выдвинул перечисленные требования еще в октябре 2023 года. При этом на официальный запрос о причинах подобной политики в PepsiCo, владеющей брендами Lay’s, Doritos, Cheetos, Pepsi, Mountain Dew и другими, ничего отвечать не стали.

Тем временем Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины включило американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway в список международных спонсоров войны. В агентстве решение объяснили тем, что более 500 ресторанов компании продолжают работать в России, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет.

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      Олег Давыдов
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