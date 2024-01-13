Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:39, 13 января 2024Мир

Стало известно о планах ХАМАС атаковать посольство в Швеции

Спецслужбы Израиля рассказали о планах ХАМАС атаковать посольство в Швеции

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Израильские спецслужбы раскрыли планы радикального палестинского движения ХАМАС атаковать посольство еврейского государства в Швеции при помощи беспилотников. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет ТАСС.

По данным разведки «Моссад» и Службы общей безопасности (ШАБАК), специалисты смогли восстановить «всеобъемлющую картину террористической деятельности ХАМАС» в Израиле и за его пределами.

«Включая информацию о намерении атаковать посольство Израиля в Швеции, приобретении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и использовании криминальных элементов в Европе», — говорится в сообщении. Ведомства пообещали продолжить работу «по пресечению террористических намерений ХАМАС».

Ранее стало известно что Израиль будет продолжать военные действия в Газе до полной победы. Нетаньяху подчеркнул, что никакая сила не способна помешать Израилю выполнить поставленные задачи.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Гигант рынка запретил упоминать ВСУ в рекламе на Украине

      Королева Дании внезапно передала трон сыну. Ранее он попал в крупнейший со времен принцессы Дианы королевский скандал

      Нетаньяху назвал одно из условий окончания военных действий в секторе Газа

      Стало известно о планах ХАМАС атаковать посольство в Швеции

      В Италии на свадьбе около 50 человек пострадали при обрушении навеса

      Премьер Словакии обсудил c делегацией Конгресса США ситуацию на Украине

      На многотысячной акции протеста в Израиле потребовали досрочных выборов премьера

      Стало известно о первой пострадавшей при пожаре на складе Wildberries

      Стало известно о работе группы «Аида» спецназа «Ахмат» на кременском участке

      Фермеры в ЕС призвали ограничить импорт украинской агропродукции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости