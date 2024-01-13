Стало известно о планах ХАМАС атаковать посольство в Швеции

Спецслужбы Израиля рассказали о планах ХАМАС атаковать посольство в Швеции

Израильские спецслужбы раскрыли планы радикального палестинского движения ХАМАС атаковать посольство еврейского государства в Швеции при помощи беспилотников. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет ТАСС.

По данным разведки «Моссад» и Службы общей безопасности (ШАБАК), специалисты смогли восстановить «всеобъемлющую картину террористической деятельности ХАМАС» в Израиле и за его пределами.

«Включая информацию о намерении атаковать посольство Израиля в Швеции, приобретении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и использовании криминальных элементов в Европе», — говорится в сообщении. Ведомства пообещали продолжить работу «по пресечению террористических намерений ХАМАС».

Ранее стало известно что Израиль будет продолжать военные действия в Газе до полной победы. Нетаньяху подчеркнул, что никакая сила не способна помешать Израилю выполнить поставленные задачи.