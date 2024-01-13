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13:33, 13 января 2024Мир

Израиль ударил по позициям «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ: ВВС Израиля нанесли удар по позициям «Хезболлы» на юге Ливана

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

ВВС Израиля нанесли удар по позициям ячейки «Хезболлы» в Ливане. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Вчера, в пятницу, истребитель ВВС нанес удар по террористической ячейке в районе Марвахина на юге Ливана», — написали представители ЦАХАЛ.

Они добавили, что входящие в состав ЦАХАЛ спецназовцы и артиллеристы обстреляли вооруженных противотанковыми ракетами противников в районе деревни Ярун, недалеко от границы Ливана и Израиля.

Тем временем стало известно, что Израиль заранее знал об ударах США по объектам хуситов в Йемене. Из-за этого Иерусалим готовится к ответным действиям повстанцев. Неназванный источник в израильской администрации также предположил, что страна может столкнуться с акциями со стороны других сил, так или иначе поддерживаемых Ираном.

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      Олег Давыдов
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