Россиянин разнес магазин из-за маленькой зарплаты дочери

Мужчина в Пензенской области разнес магазин «Красное и Белое» из мести за дочь

В городе Кузнецк Пензенской области мужчина по имени Владимир разнес магазин сети «Красное и белое» из мести за падчерицу Диану, которую, по его мнению, там унижали условиями труда и маленькой зарплатой. О происшествии сообщает Telegram-канал Baza.

Девушка рассказала, что ей не оплачивают постоянные переработки, но она уже смирилась и не расстраивается. Мужчина принял информацию близко к сердцу и перед закрытием магазина ворвался в него и начал громить все, что попадается под руку.

Пока его не остановили, он успел перебить алкоголя на 400 тысяч рублей и повредил оборудование, стоимость которого не уточняется. Владимира задержали, после чего суд арестовал его на восемь суток. О поступке отчима Диана узнала от коллег.

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