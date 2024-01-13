Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:42, 13 января 2024Россия

Россиянин разнес магазин из-за маленькой зарплаты дочери

Мужчина в Пензенской области разнес магазин «Красное и Белое» из мести за дочь

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В городе Кузнецк Пензенской области мужчина по имени Владимир разнес магазин сети «Красное и белое» из мести за падчерицу Диану, которую, по его мнению, там унижали условиями труда и маленькой зарплатой. О происшествии сообщает Telegram-канал Baza.

Девушка рассказала, что ей не оплачивают постоянные переработки, но она уже смирилась и не расстраивается. Мужчина принял информацию близко к сердцу и перед закрытием магазина ворвался в него и начал громить все, что попадается под руку.

Пока его не остановили, он успел перебить алкоголя на 400 тысяч рублей и повредил оборудование, стоимость которого не уточняется. Владимира задержали, после чего суд арестовал его на восемь суток. О поступке отчима Диана узнала от коллег.

Ранее на этой неделе в Москве женщина устроила скандал в «Бургер Кинге» в районе метро «Беляево» и разгромила кассу ресторана. Она бросала в сторону кухни стоящие на кассе предметы и пыталась вырвать монитор.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Польша подняла военные самолеты из-за активности российской авиации. Чем вызвано беспокойство Варшавы?

      ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Брянскую область

      Слуцкий назвал причину операции США и Великобритании в Йемене

      Стало известно о грозящем Оксимирону запрете выступать в ОАЭ

      Россиянин разнес магазин из-за маленькой зарплаты дочери

      У звезды «Операции Ы» начались осложнения из-за коронавируса

      Анфиса Чехова рассказала о привлекающих ее мужчинах

      Итоги визита Сунака в Киев назвали плачевными

      Названо серьезное последствие воспаления десен

      Полиция задержала пытавшегося вскрыть банкомат с миллионами рублей мужчину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости