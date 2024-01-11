Пьяная женщина разгромила кассу «Бургер Кинга» в Москве и попала на видео

В Москве пьяная женщина разгромила кассу «Бургер Кинга»

В Москве пьяная женщина устроила скандал в «Бургер Кинге» в районе метро «Беляево» и разгромила кассу ресторана. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал «Shot проверка».

На кадрах видно, что женщина кричит на кассира, оскорбляет ее и требует назвать имя, фамилию и отчество. В ходе перепалки клиентка сначала попыталась взять в руки монитор, а затем начала бросать в сторону кухни предметы, стоявшие на кассе, и хватать сотрудницу за руки и одежду. «Это что за ***** [ерунда]? Я, может, не права, ребят?» — обратилась устроившая скандал россиянка к очевидцам, после чего продолжила погром.

После этого женщина резко направилась в сторону выхода. Как развивались события дальше, не уточняется.

Ранее житель Челябинска, собиравшийся оформить инвалидность после перенесенного инсульта, устроил погром в кабинете врача. Пациент начал стучать кулаком по кушетке во время приема, а также повредил мебель и технику в кабинете. Чтобы его успокоить, потребовалась группа быстрого реагирования, сотрудники которой передали россиянина в полицию.