В России подросток сорвался с большой высоты при катании на тюбинге

В Красноярске 14-летний подросток упал в обрыв и разбился при катании на тюбинге

При катании со склона на тюбинге в Красноярске разбился 14-летний подросток. Мальчика отнесло в сторону, и он упал с 15-метровой высоты, спасти его не удалось. Об этом говорится в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета.

Ребенок приехал к бабушке на выходные, сам он вместе с родителями проживал в другом районе города. Склон, где он катался с другом, не был предназначен для этого.

Следователи СК проводят осмотр места происшествия, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью. 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Год назад в том же Красноярске школьница попала под колеса машины, когда каталась со стихийной горки на ледянке. Девочка получила травмы, медики оказали ей помощь.