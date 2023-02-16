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08:34, 16 февраля 2023Россия

Российская школьница скатилась под колеса машины на ледянке и попала на видео

В Красноярске школьница скатилась на ледянке под колеса автомобиля и попала на видео

В Красноярске школьница попала под колеса движущейся машины, когда каталась со стихийной горки на ледянке. Об этом на сайте сообщает региональная Госавтоинспекция, она же публикует кадры аварии.

На кадрах видно, что мужчина едет по двору и неожиданного для него сбоку на ледянке выкатывается с горки ребенок. Автомобиль не успевает затормозить.

В инспекции уточнили, что авария произошла на улице Крупской в гаражном кооперативе, Там вдвоем оказались две школьницы 10 лет. В одну из них и врезалась Lada. Девочка получила травмы, медики оказали ей помощь. Стихийную горку уже убрали.

Зимой дети и подростки часто получают серьезные травмы при катании на ледянках и тюбингах. Так, в Кургане девятилетняя девочка скатилась на тюбинге с горки и попала под машину. На кадрах видно, как ребенок на ватрушке вылетает на проезжую часть прямо под колеса легковой машины. Водитель не успевает затормозить и сбивает девочку, которая от удара отлетает на несколько метров.

До этого в январе в Хакасии 17-летняя школьница влетела в столб, катаясь на привязанной к легковой машине «ватрушке». В результате она впала в кому. Также выяснилось, что 21-летний водитель автомобиля не имел прав на управление им.

Анастасия Шейкина
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