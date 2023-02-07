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09:55, 7 февраля 2023Россия

Девятилетняя россиянка на тюбинге скатилась под колеса машины и попала на видео

В Кургане девятилетняя девочка на тюбинге попала под машину

В Кургане девятилетняя девочка скатилась на тюбинге с горки и попала под машину. Видео с моментом происшествия опубликовала региональная ГИБДД на своей странице «ВКонтакте».

На кадрах видно, как ребенок на ватрушке вылетает на проезжую часть прямо под колеса легковой машины. Водитель не успевает затормозить и сбивает девочку, которая от удара отлетает на несколько метров. После этого к пострадавшей подбегает мужчина и берет ее на руки.

Как уточнили в ГИБДД, авария произошла 5 февраля в районе улицы Чапаева. В результате россиянку госпитализировали. Ее состояние не уточняется.

Зимой дети и подростки часто получают серьезные травмы при катании на тюбингах. Ранее в Тульской области при аналогичных обстоятельствах под колеса машины попала восьмилетняя девочка. По предварительной информации, во время прогулки с отцом она скатилась на ватрушке со снежного склона и выехала на проезжую часть, где на нее наехал россиянин за рулем Lada Vesta. Ребенка госпитализировали с различными повреждениями и ушибами.

Кроме того, в январе в Хакасии 17-летняя школьница влетела в столб, катаясь на привязанной к легковой машине «ватрушке». В результате она впала в кому. Также выяснилось, что 21-летний водитель автомобиля не имел прав на управление им.

Константин Лысяков
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