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19:43, 13 января 2024Бывший СССР

На российско-белорусской границе ввели ограничения для грузовиков

На границе между РФ и РБ ввели ограничения для грузовиков из трех стран ЕАЭС
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

На границе между Россией и Белоруссией ввели новые ограничения для грузовиков. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии в своем в Telegram-канале.

В соответствии с нововведениями, начиная с пятницы, 12 января, водители грузовых автомобилей из трех стран-участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Кыргызстана, Казахстана и Армении — смогут пересекать российско-белорусскую границу лишь в одном месте — на участке «Езерище — Лобок» (трасса Е9).

В ведомстве отметили, что соответствующая информация была представлена российской Пограничной службой ФСБ. «Напоминаем, что таможенным законодательством ЕАЭС допускается совершать операции, связанные с продлением срока таможенного транзита товаров, изменением места доставки товаров, получением разрешения таможенного органа на проведение грузовых операций и (или) перецепки», — добавили в пресс-службе.

Днем ранее стало известно, что депутат оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии Лео Куннас предложил разместить мины вдоль границы с Россией.

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      Полина Кислицына
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