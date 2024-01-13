Житель Рязанской области напал с ножом на трех человек

Мужчина в Рязанской области напал с ножом на бывшую сожительницу и полицейского

Вечером 12 января 57-летний житель Рязанской области проник в дом бывшей сожительницы и напал на нее с ножом. Позднее он нанес ранения ее знакомому, а также одному из полицейских, которые прибыли на помощь пострадавшим. Об этом сообщает Telegram-канал регионального управления Следственного комитета.

Безработный мужчина разбил оконное стекло и забрался внутрь дома. Остановить его удалось только с помощью огнестрельного оружия. Потерпевшие и подозреваемый были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали помощь.

Задержанный был неоднократно судим. Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство двух лиц (часть 3 статья 30 пункт «а» часть 2 статья 105 УК РФ) и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ).

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Две недели назад житель поселка городского типа Жешарт в Республики Коми напал на жену и ребенка с ножом. Женщине удалось спрятаться, тогда мужчина начал стрелять из ружья. После прибытия машины скорой помощи и полиции он произвел несколько выстрелов по медикам и сотрудникам органов правопорядка. Ответным огнем нападавшего удалось ликвидировать.