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16:53, 2 января 2024Силовые структуры

Россиянин напал на жену и ребенка с ножом и открыл стрельбу

Житель Республики Коми напал на жену и ребенка с ножом и открыл стрельбу

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Житель Республики Коми сразу после Нового года — 1 января — напал на жену и ребенка с ножом и открыл стрельбу. Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета на своей странице во «ВКонтакте».

По данным следователей, житель поселка городского типа Жешарт поругался с супругой и нанес ей несколько ножевых ранений. Пострадавшей удалось скрыться от супруга вместе с ребенком в укрытии, но мужчина принялся обстреливать свою семью из ружья.

После этого мужчина открыл огонь сначала по сотрудникам скорой, а затем произвел несколько выстрелов в полицейских. Ответным огнем напавший был ликвидирован.

«По уголовному делу следователями проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего», — рассказали следователи.

Ранее стало известно, что 30 декабря в Бирюлеве 50-летний москвич ворвался в подъезд жилого дома с ружьем. Он стал ломиться в двери к жильцам и открыл стрельбу.

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      Марк Леонов
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