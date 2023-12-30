Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:39, 30 декабря 2023Силовые структуры

50-летний россиянин устроил стрельбу на юге Москвы и попал в больницу

В Москве 50-летний россиянин устроил стрельбу из ружья и попал в больницу

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Россиянин зрелого возраста устроил стрельбу на юге Москвы и попал в больницу. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «МК: срочные новости».

Известно, что 50-летний мужчина вошел в подъезд дома на улице Бирюлева с ружьем и криками. При этом он стал ломиться в двери к жильцам и говорить нелицеприятные вещи. Соседи вызвали полицию, в членов которой гражданин также стал целиться.

Материалы по теме:
Российский депутат-миллиардер признался в случайном убийстве. Он утверждает, что принял человека за медведя
Российский депутат-миллиардер признался в случайном убийстве.Он утверждает, что принял человека за медведя
10 августа 2021
Бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим в Екатеринбурге Ранения получили ребенок и боец Росгвардии
Бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим в ЕкатеринбургеРанения получили ребенок и боец Росгвардии
30 мая 2021

Отмечается, что сотрудники полиции выстрелили в россиянина, повредив в том числе интимные части его тела. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее в декабре пьяный россиянин ударил ножом в лицо двоих полицейских и попал под статью. Как сообщили «Ленте.ру», в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Трудно представить больший цинизм» Россия обвинила украинскую ПВО в гибели мирных жителей во время ракетного удара

      Раскрыты чудо-смартфоны

      Обнародованы данные о защищающей человечество от угроз армии «добрых» хакеров

      Минфин России рассказал о сокращении расходов на оборону

      Раскрыты цели ударов армии России по территории Украины

      50-летний россиянин устроил стрельбу на юге Москвы и попал в больницу

      Стало известно о подписанном Биволом контракте на бой с Бетербиевым

      Россия начнет продвижение броневиков «Тайфун» на экспорт

      Путин отказался поздравлять лидеров США и Европы с праздниками

      На Украине усложнили пересечение границы выездным категориям мужчин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости