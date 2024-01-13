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23:38, 13 января 2024Мир

В Италии на свадьбе около 50 человек пострадали при обрушении навеса

La Nazione: 50 человек пострадали при обрушении навеса на свадьбе в Тоскане
Архивное

Архивное. Фото: Cindy Chen / Unsplash

Около 50 человек, в том числе дети, пострадали в результате обрушения навеса на свадьбе в итальянской Тоскане. Об этом сообщила газета La Nazione.

Инцидент произошел на территории бывшего монастыря в районе Пистойя. Как отмечает издание, в данном месте традиционно проводятся свадебные церемонии.

Уточняется, что состояние минимум пяти пострадавших оценивается как очень тяжелое. На место происшествия прибыли по меньшей мере семь машин скорой помощи. Также на месте работают пожарные и муниципальная полиция.

Ранее в Цунтинском районе Дагестана во время свадьбы при обрушении бетонной площадки и лестничной конструкции в доме из-за перевеса пострадал 31 человек, 18 человек из них были госпитализированы.

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      Марина Совина
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