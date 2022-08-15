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В Дагестане на свадьбе из-за обрушения конструкций дома погиб человек

В Дагестане на свадьбе при обрушении бетонной площадки в доме погиб человек, 31 пострадал

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

В Цунтинском районе Дагестана во время свадьбы при обрушении бетонной площадки и лестничной конструкции в доме погибла 59-летняя женщина, еще 31 пострадал. Об этом сообщает МВД Дагестана в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, обрушение произошло из-за перевеса в момент, когда часть гостей поднималась на второй этаж, остальные в это время находились под лестницей», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что 32 человека после обрушения конструкций дома обратились за помощью, из них госпитализировали 18 человек, скончался один пострадавший. Пятерых раненых доставили в Махачкалу для лечения.

Ранее свадьба в Карачаево-Черкесской Республике закончилась убийством гостя из-за танца с невестой. Пострадавший скончался в больнице Черкесска, не приходя в сознание.

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Анастасия Шейкина
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