NYT: перспективы Украины выглядят мрачно из-за нехватки людей и боеприпасов

Перспективы Киева на фронте выглядят мрачно из-за больших потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сокращения поставок западного оружия. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что украинские военные измотаны, им не хватает боеприпасов и людей. Издание также обратило внимание, что Запад больше не может гарантировать поставки военной помощи на том же уровне, что в 2023 году.

12 января представитель Белого Дома Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники, так как у Вашингтона не осталось бюджетных средств на эту программу. Чиновник подчеркнул, что дальнейшая судьба помощи Киеву зависит от решения Конгресса.