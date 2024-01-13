Израиль утвердил планы по продолжению боев в секторе Газа

Генштаб ЦАХАЛ заявил об утверждении планов по продолжению боев в секторе Газа

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви рассказал об утверждении планов по продолжению боевых действий в секторе Газа, а также усилению военного давления на палестинское движение ХАМАС, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы утвердили планы Южного командования по продолжению боевых действий и усилению военного давления на ХАМАС — давления, которое приведет к роспуску ХАМАС и возвращению заложников», — заявил он.

Халеви подчеркнул, что для достижения Израилем всех поставленных целей военным еврейского государства необходимо продолжать операции на территории врага, а также не допускать попыток вымогательства в отношении прекращения огня, если от этого не будет результатов в виде освобождения заложников.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил, что еврейское государство будет продолжать проводить военные действия в секторе Газа до полной победы над ХАМАС. Он подчеркнул, что никто не остановит еврейское государство от достижения всех поставленных целей.