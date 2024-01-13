Полиция задержала пытавшегося вскрыть банкомат с миллионами рублей мужчину

В Москве мужчина попытался вскрыть банкомат с 8 млн руб и был задержан полицией

Мужчина попытался вскрыть банкомат, где находились миллионы рублей, и был задержан полицией. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

39-летний мужчина попытался вскрыть банкомат одного из банков на Лесной улице в Москве. По имеющимся данным, в нем находилось больше 8 миллионов рублей.

Однако ему не удалось этого сделать, так как сработала сигнализация, на место прибыли полицейские. Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему предъявили обвинение по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), а также по части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В июле в Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого заподозрили в подрыве банкомата. Неизвестный принес в банк взрывное устройство, но украсть ничего не смог, скрывшись с места преступления. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.