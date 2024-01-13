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12:28, 13 января 2024Мир

Президентскую гонку на Тайване возглавил сторонник независимости острова

Лай Циндэ лидирует на президентских выборах на Тайване

Фото: Ann Wang / Reuters

Кандидат от Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ лидирует на президентских выборах на Тайване после первого получаса обработки голосов. РИА Новости со ссылкой на местный телеканал «Саньли» сообщает, что сторонник независимости острова возглавил гонку, набрав 34,2 процента голосов.

На втором месте с небольшим отставанием расположился представитель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ, у которого пока 28,9 процента. Считается, что в случае победы он выступит за диалог с Пекином и Вашингтоном. Третьим идет кандидат от оппозиционной партии Тайваня, также стремящейся стабилизировать отношения с официальными властями Китая. Хоу Юи набрал 28,4 процента голосов.

При этом телеканал не сообщает, какое именно количество бюллетеней уже обработано. Также не приводится прогноз о том, когда будут подсчитаны все голоса. Известно, что подсчет ведется вручную, так как никаких способов голосования, кроме использования традиционных бумажных бюллетеней, на выборах предусмотрено не было.

Участки для голосования были открыты с 8 утра до 16 часов дня по местному времени (с 3 до 11 утра по московскому). Циндэ, занимающий пост вице-президента Тайваня, считается фаворитом у наблюдателей и экспертов.

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      Олег Давыдов
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